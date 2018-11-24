В Харькове почтили память жертв Голодомора (фоторепортаж)

Кроме того на Харьковщине открыли Музей памяти жертв голодоморов.

В Харькове на Мемориальном комплексе жертвам Голодомора возложили цветы и зажгли свечи.

Почтить память погибших в 1932-1933 гг пришли школьники, духовенство и чиновники. К Мемориалу возложили цветы, хлеб, печенье и конфеты.

Во всех населенных пунктах области в 16:00 начнется акция памяти «Зажги свечу». На площади Свободы в Харькове жители города выложат из свечей символический крест и почтят память умерших от голода минутой молчания. Также свечи зажгут в окнах зданий Харьковского городского совета и Харьковской облгосадминистрации.

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В оперном театре состоится большой концерт-реквием.

Так же на Харьковщине открыли Музей памяти жертв голодоморов. Как передает Depo.Харьков, сегодня состоялась первая экскурсия в музее, а также освящение заведения.

Музейные экспонаты подписаны как на украинском, так и на английском языках, поэтому музей сможет принимать и иностранных гостей. Среди экспонатов музея есть одежда, предметы быта, фотографии жертв голодоморов, которые были переданы их потомками.

Во время первой экскурсии были обнародованы факты вооруженных восстаний крестьян Харьковщины против экспроприаторов зерна. По сведениям организаторов музея, весной 32-го года в Украине ежедневно умирало до 25 тысяч граждан. В то же время советская власть ввела уголовную ответственность за выявление у крестьян продовольствия даже для детей, начиная с девяти лет.

Кроме этого, в экспозиции представлен дневник учительницы из Харьковской области Александры Радченко о Голодоморе 32-33 годов. Этот дневник в 40-х годах обнаружили работники НКВД, после чего Радченко была приговорена к 10 годам тюрьмы "за антисоветскую агитацию".

Также в музее представлены факты помощи международных организаций в преодолении голода в Украине. Наконец экскурсии посетителям показали короткий документальный фильм воспоминаний очевидцев голодоморов. Священник прочитал молебен в память о погибших и освятил заведение.