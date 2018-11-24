Волонтер рассказал о возможном ответе Путина после получения автокефалии УПЦ

По мнению волонтера, создание поместной церкви в Украине будет иметь для России серьезные негативные последствия.

Украинский офицер, волонтер, глава благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай высказал мнение, что создание поместной церкви в Украине будет иметь для России серьезные негативные последствия.

Значимые потери понесет РПЦ еще и по той причине, что основные доходы церкви РФ были именно от украинских приходов. Об этом Гай сказал во время чата в "Главреде".

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"Ответ России не заставил себя долго ждать. Кремлевская администрация ведет переговоры через посредников с православными церквями других государств о непризнании украинской автокефалии и невхождении в евхаристическое общение с ней. Недавно в Польшу ездил украинский пропутинский олигарх Новинский – и Польская православная церковь уже заявила о том, что не признает украинскую автокефалию. Параллельно такое же заявление сделала и Армения. Также есть вероятность того, что Россия будет угрожать Грузии предоставлением автокефалии церквям оккупированной Абхазии и Южной Осетии", - подчеркнул спикер.

По словам волонтера, Россия просто так не отступит и будет готовить на территории Украины провокации. Он добавил, что давление Кремля существует уже сейчас, еще до получения УПЦ томоса об автокефалии.

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"Кроме того, Россия готовит провокации на территории Украины, организовывая банды "титушек" от РПЦ, которые будут стараться силой удержать приходы. Уже сейчас идет беспрецедентное давление на священников, которые имеют патриотическую позицию и готовы перейти в Украинскую поместную церковь после того, как она станет канонической и признанной", - отметил Гай.

Волонтер не сомневается, что Украину в будущем ожидают большие потрясения, поскольку самоидентификация церкви – это вопрос исторического значения как для УПЦ, так для Путина и всего мирового православия.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.