Объединительный собор в Украине состоится в декабре - Вселенский патриархат

Заседание Синода Константинопольского патриархата пройдет 27-29 ноября.

Заседание Объединительного собора в Украине состоится в декабре.

Об этом говорится в сообщении на сайте Вселенского патриархата.

"В процессе подготовки к заседанию Святого и Священного Синода с 27 по 29 ноября Вселенский Константинопольский патриархат повторяет свое священное решение предоставить томос на автокефалию Православной церкви в Украине", - говорится в сообщении.

"Подготовительный процесс к Священному совету (Собору) Православной церкви в Украине продолжается, конкретная дата в декабре 2018 будет представлена для подтверждения и объявления Святым и Священным синодом Вселенского патриархата", - подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.