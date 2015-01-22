Число переселенцев в Украине выросло до 850 тысяч человек – ООН (видео)
Заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман заявляет, что в соответствии с данными, полученными от украинской власти, количество внутренних переселенцев в Украине возросло до 850 тысяч человек, еще свыше 600 тысяч переселились в соседние страны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.
"Ситуация и в дальнейшем ухудшается по мере обострения конфликта. Страна, которая год назад не имела никаких внутренних перемещенных лиц, сейчас имеет таких лиц в количестве 850 тысяч в пределах государства и свыше 600 тысяч находятся в соседних государствах", - отметил Фелтман.
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Ранее он сообщил, что ухудшение ситуации на Донбассе может привести к срыву Минских договоренностей по урегулированию ситуации. Вместе с тем он акцентировал внимание, что обнадеживающие моменты, и в частности обмен пленными в конце декабря сейчас отходят в сторону.