Число переселенцев в Украине выросло до 850 тысяч человек – ООН (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Ситуация и в дальнейшем ухудшается по мере обострения конфликта. Страна, которая год назад не имела никаких внутренних перемещенных лиц, сейчас имеет таких лиц в количестве 850 тысяч в пределах государства и свыше 600 тысяч находятся в соседних государствах", - отметил Фелтман.

Читайте такжеПосол Украины рассказал в ООН о 8 тысячах российских военных на территории Украины

Ранее он сообщил, что ухудшение ситуации на Донбассе может привести к срыву Минских договоренностей по урегулированию ситуации. Вместе с тем он акцентировал внимание, что обнадеживающие моменты, и в частности обмен пленными в конце декабря сейчас отходят в сторону.