В бюджете-2019 - новый рекорд расходов на оборону и безопасность Украины - журналист

Расходы государства в сфере обороны и безопасности резко увеличились, отметил журналист.

В бюджете Украины на 2019 год зафиксирован новый рекорд расходов на оборону и безопасность.

Расходы государства в сфере обороны и безопасности резко увеличились, и не только перекрывают цифры инфляции, но и позволяют значительно нарастить финансирование всех силовых ведомств, пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Отмечается, что общая сумма по всем статьям на оборону и безопасность государства составляет в бюджете на 2019 год составляет 211 миллиардов 927 миллионов гривень - это примерно 8 миллиардов долларов.

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Минобороны Украины, Главное управление разведки МО и Государственная специальная служба транспорта, подчиненная МО, получат 108 миллиардов 99 миллионов гривень.

Расходы спецслужб: СБУ, Службы внешней разведки, Управления госохраны, Госспецсвязи - 15 миллиардов 950 миллионов гривень.

Расходы МВД, Национальной полиции, Государственной миграционной службы, Государственной службы чрезвычайных ситуаций - 61 миллиард 23 миллиона гривень.

Военные структуры МВД, которые в случае войны подчиняются МО, руководители которых назначаются и снимаются президентом:

Национальная гвардия:

12 миллиардов 893 миллиона гривень

Государственная пограничная служба:

10 миллиардов 856 миллионов гривень

Аппарат СНБО при президенте Украины:

177 миллионов гривень.

"Структуры безопасности и обороны получают от налогоплательщиков Украины вполне достаточную сумму для проведения многих важных реформ, в частности, материального обеспечения воинов, строительства военных баз и служебного жилья. Но потратить эти деньги эффективно можно будет если разработать стратегию развития сил безопасности и обороны, оптимизировать структуру, перестать плодить новые административно-хозяйственные единицы, внедрить проектный менеджмент и обучить ответственных лиц правильно готовить проекты", - подытожил Бутусов.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября в 6 часов утра Верховная Рада приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП, доработанный и утвержденный Кабинетом министров ко второму чтению.