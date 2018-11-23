С завтрашнего дня в центре Киева ограничат движение транспорта из-за подготовки к рождественским праздникам

Ограничение будет действовать по 24 января.

С 24 ноября в центре Киева ограничат движение транспорта в связи с началом подготовки к рождественско-новогодним праздникам.

Об этом сообщает организатор празднований Folk Ukraine в Facebook.

На Софийской и Контрактовой площадях будет изменено движение с 24 ноября 2018 года по 24 января 2019 года, а именно: вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади), говорится в сообщении.

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Ограничение движения вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома №23 на улице Софийской до Рыльского переулка) будет действовать: 19 декабря - с 16.00 до 22.00, 24 декабря - с 16.00 до 22.00, 31 декабря - с 20.00 до 3.00 1 января 2019, 1 января - с 14.00 до 22.00, 7 января - с 12.00 до 16.00.

Движение транспорта будет разрешено в выходные, нерабочие и праздничные дни на Крещатике.