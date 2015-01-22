В аннексированном Крыму запретили продлевать беженцам с Донбасса разрешение на пребывание

12:21, 22 января 2015
Общество
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Иммиграционная служба России в оккупированном Крыму с 14 января текущего года своим специальным указом запретила продлевать «льготный» режим нахождения граждан Украины на территории полуострова.

REUTERS

Соответствующие объявления появились возле офисов миграционной службы, сообщает Керчь.ФМ со ссылкой на Новости Крыма.

В частности, так называемые «крымские власти» перевели переселенцев в общее положения иностранных граждан в РФ.

«Указание УФМС России по Республике Крым от 11 декабря 2014 года № МС-15/689 в части продления гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию своего государства, сроком на 180 суток считать утратившим», - говорится в объявлении.

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Таким образом, беженцы из Донбасса не могут находиться более трех месяцев без разрешения на работу и один год при наличии этого разрешения в аннексированном Крыму.

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