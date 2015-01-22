В аннексированном Крыму запретили продлевать беженцам с Донбасса разрешение на пребывание

Соответствующие объявления появились возле офисов миграционной службы, сообщает Керчь.ФМ со ссылкой на Новости Крыма.

В частности, так называемые «крымские власти» перевели переселенцев в общее положения иностранных граждан в РФ.

«Указание УФМС России по Республике Крым от 11 декабря 2014 года № МС-15/689 в части продления гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию своего государства, сроком на 180 суток считать утратившим», - говорится в объявлении.

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Таким образом, беженцы из Донбасса не могут находиться более трех месяцев без разрешения на работу и один год при наличии этого разрешения в аннексированном Крыму.