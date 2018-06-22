Крымские зарисовки: чем и как живет полуостров

Сегодня, 20 января, празднуется День Автономной Республики Крым. Именно в этот день в 1991 году состоялся всекрымский референдум, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии. За все годы Независимости Украины этот праздник на полуострове никогда широко не отмечали. Но аннексия Крыма Российской Федерацией в 2014 году заставляет крымчан-вынужденных переселенцев напомнить Кремлю о своем особом статусе, который был закреплен за автономией ранее.

Правда, делать это им приходится не в Симферополе, а в Киеве, под посольством РФ в Украине. «Мы хотим, чтобы, чтобы вы знали, что никакого референдума Путин и предатели украинского народа 16 марта не проводили. Происходит наиболее масштабная оккупация полуострова», – заявил на акции под посольством председатель правления «Координационного совета организаций вынужденных переселенцев из Крыма» Сергей Мокренюк.

В то же время, мнения тех крымчан, кто остался жить «в оккупации», разделились…

Путешествие из Киева в Крым

Узнать, как сейчас обстоят дела на полуострове и в моей родной Феодосии, узнать настроения жителей автономии, развеять мифы и страхи, я решила накануне Дня Крыма. «Безпечної тобі дороги, і передавай вітання моєму улюбленому морю», – вижу утром на столе записку от соседки. Она с родителями живет в Винницкой области и, до недавнего времени, каждый год их семья отдыхала летом в Феодосии. Моем родном городе. Теперь они не могут позволить себе такого удовольствия, потому что принципиально не собираются ехать в Крым. Как не поедут на полуостров и многие другие украинцы.

Да и добраться в Крым сейчас непросто. Две недели я не решаюсь взять билет и впервые провожу новогодние праздники вдали от семьи. Причина тому – страх. Здесь, на материке, рассказывают разное – «сутки на границе», «пешком по морозу», «с украинскими паспортами вообще не пускают»… Но, оказалось, все не так страшно. Зато – очень затратно.

С недавнего времени из Киева до Новоалексеевки в Херсонской области ходит только один поезд - №12. Билеты, в среднем, по 350-400 гривен. Но это в кассах на материке. В Крыму же билеты продают по 5-7 тыс рублей. Не сложно сосчитать, что эта сумма - в несколько раз больше украинских цен. И для многих, объективно, неподъемная.

Поэтому, чтобы добираться через две «границы», люди кооперируются. Кто-то решается идти через буферную зону пешком – это 4,5 км. Кажется, рядом, но чемоданы в руках и пробирающий до костей ветер делают это небольшое расстояние настоящим испытанием. Кто-то едет на автобусах, людей на которые собирают прямо на перроне. Это дешевле, чем нанять автомобиль, но и простоять на границе придется изрядно – проезжая в 10 часов утра первую границу, я увидела несколько таких автобусов. «Это еще с Харьковского поезда, который пришел в пять утра, - поясняет водитель. – Они всегда долго стоят».

Кстати, на автомобиле из Новоалексеевки в Крым можно добраться за 250-350 гривен. Для этого нужно искать попутчиков, и, желательно, заранее договариваться хотя бы через социальные сети. А, если не повезет, долго проходить пограничный контроль, где, без машины, реально можно замерзнуть. На украинской границе вначале досматривают багаж и авто, а потом - документы. На российской – порядок проверки происходит наоборот.

Показываем документы, отвечаем на стандартные вопросы. Украинскую границу пересекаем быстро, за полчаса. Особый интерес у пограничников вызывают в основном молодые парни. Аналогичная ситуация и на российском посту. Тут везде висят объявления, что съемка запрещена без разрешения ФСБ. Документы проверяют достаточно быстро.

- Зачем вам борода? – удивляет молодого человека вопросом сотрудница пограничной службы.

- Для красоты, - сконфужено отвечает он.

- А-а, для красоты, - повторяет она и отдает ему украинский паспорт и миграционную карту. Границы пройдены.

«Цветущий, как сад, Крым!»

Теперь можно выдохнуть – уже Крым. До Симферополя добираюсь с тем же водителем и попутчиками. Дорога через Джанкой - не самая живописная. К тому же, в эту пору полуостров не отличается красотой – природа отдыхает. В Северо-крымском канале вода только в виде снега и наледи.

В Симферополе, на вокзале, водители, завидя людей с чемоданом, предлагают добраться до Новоалексеевки. Понимая, что приезжих «с материка» это не очень интересует, предлагают добираться по Крыму. Но так ехать - дорого. Проще дождаться рейсового автобуса. Ходят они часто, нужно только выстоять очередь в кассе. Билет до Феодосии обошелся мне в 160 рублей (около 39 гривен), раньше его стоимость была 40 гривен.

Цены на продукты заинтересовали уже на вокзале. Сладкая вода, объемом 0,5 л – 80 руб, шоколадка – от 60 до 90. Делаю скидку на то, что это вокзал, и не тороплюсь с выводами.

Феодосия встретила своим постоянством. Кажется, тут ничего не может измениться. Но это впечатление быстро рассеялось. Если приглядеться пристальнее, сложно описать ужас от того, во что превратили город. Тут это называют «обрезка деревьев». Выглядит такое обновление, без преувеличения, жутко. Видимо, чтобы отвлечь внимание от этого, по городу развешаны плакаты «Феодосия – самый красивый город!». Чем руководствовались власти, принимая решение повсеместно изуродовать деревья, которые набирали силы десятилетиями, большой вопрос…

Зарплаты за ценами не успевают

Излюбленная, или выстраданная тема для обсуждения у крымчан сейчас – цены. Для примера, цены в рублях:

Говядина (вырезка) - 380, мякоть свинины– 390, курятина (тушка) – 120, селедка - 150 , картофель –35, капуста – 25, лук – 15 , яблоки – 40-50, местами до 80, сахар – 45, сливочное масло – 310за килограмм, килограмм геркулеса – 65 руб, вермишель – 45 руб, десяток яиц – 70 рублей.

Стоимость буханки социально значимого хлеба составляет от 7,5 до 11 руб. В среднем по Крыму, цена на белый хлеб за кг составляет от 17 до 13 руб., а на черный - от 19 до 16 руб. за кг. Власти объясняют подорожание хлеба тем, что выросли заработные платы.

Килограмм хамсы - 100 рублей, тюльки - 80. Интересно, что провесная горбуша стоит 364 руб кг (свежемороженая – 250 руб), а пеленгас – 350 грн. Получается, местная рыба не значительно дешевле привозной.

По данным местных СМИ, с начала лета больше всего подорожали: молоко (230%), масло и яйца (120-130%), мясо (58-65%). Самым стабильным продуктом в Крыму остается курятина: она подорожала всего на 9% (речь идет об украинской торговой марке «Наша Ряба», домашние куры в 2-2,5 раза дороже).

Бытовая химия, навскидку, тоже подорожала в несколько раз не только по сравнению с гривневой стоимостью, но и за время введения рубля - 400-600 руб. за большую (4 кг) пачку порошка. На полках магазинов внушительный ассортимент белорусской и украинской косметики.

Зомбоящик

Находясь в Крыму, я третий день смотрю мультики. Почему? Потому что по российским каналам то и дело показывают «замученных украинцами» детей на Донбассе. Но даже детский канал воспитывает из маленьких россиян военных и космонавтов. Развлекательный канал не брезгует сальными американскими комедиями, и не менее пошлыми новыми молодежными сериалами…

Новости тут трактуют своеобразно, но делают это качественно – люди верят всему, что услышат. Более или менее соображают, хотя бы подвергают сомнению информацию, только те, кто смотрит телевизор редко, а, лучше, не смотрит вообще. Новостные передачи вселяют неподдельное беспокойство и тревогу, которым трудно противиться. Изувеченные дети крупным планом, кадры, подкрепленные эмоциональными комментариями, никого не оставят равнодушным, даже если у вас три высших образования и светлая голова. А если смотреть это каждый день? Выводы делайте сами.

А, тем временем, директора Феодосийской центральной библиотечной системы оштрафовали за хранение «экстремистских материалов», сообщают местные СМИ. Правонарушение усмотрели в том, что в Центральной городской библиотеке им. Грина и в Центральной детской библиотеке Феодосии в открытом доступе были обнаружены 12 экземпляров книги Василя Марочко «Геноцид українцiв. Серiя: Голодомори 1932-1933. Голодомор», входящей в Федеральный список экстремистских материалов. Литературу конфисковали. Главное, чтобы не сожгли.

Также местные интернет-издания сообщают, что в Керчи также был осужден и оштрафован директор Центральной библиотечной системы – за «массовое распространение материалов экстремистского содержания». Его обвинили в том, что во всех библиотеках города на компьютерах не были установлены системы контентной фильтрации, ограничивающие доступ к ресурсам, которые содержат материалы, внесенные в список экстремистских.

Глас народа

С наступлением 20 января – Дня Автономной Республики Крым, узнаю, что в Киеве переселенцы-крымчане устроили акцию под российским посольством. В принципе, этот праздник на полуострове никогда широко не отмечали. Разве что, проводили тематические выставки в библиотеке и поздравляли «сверху» открытками госслужащих. Поэтому интересоваться об отношении крымчан к этой дате сейчас - довольно сомнительное мероприятие. Но попытка не пытка.

Результат общения удручает. Молодежь, в основном, или не слышала, или даже не знала об этой дате. Так, 18-летняя Анна рассказывает, что для нее этот день праздником никогда не являлся. «Честно говоря, я забыла об этом дне. Я так понимаю, эта дата – «начало» Крымской автономии… Не могу вспомнить ни единого раза, чтобы этот день праздновали в школе или в университете. Патриоткой назвать себя, видимо, не могу. Я люблю сам прекрасный полуостров, но не республику», - сказала она.

«А я про такой праздник не слышала, - вторит ей 19-летняя Екатерина. - Сейчас, когда Крым отделился, я благодарна только потому, что живы мои близкие. Остальным я не довольна».

25-летний Кирилл также не слышал о Дне Крыма. К тому же, он считает, что у крымчан появился новый праздник – «день присоединения его к России».

Жители автономии постарше 20 января помнят, но, рассказывают, что выходным днем он не был, потому особо и не отмечался крымчанами. «Можно любой день называть днем чего-то, для меня это не праздник», - сказал 45-летний Дмитрий.

В целом же, мужчина не доволен развалом СССР и считает, что с жителями Крыма никогда не считались при принятии геополитических решений. Вторят ему и крымские пенсионеры. «Раньше автономия Крыма ощущалась как праздник, но не было понятно, к чему это приведет. Вначале это было хорошо, но потом полномочия постепенно забрали...», - рассказала Антонина Николаевна и добавила, что считает себя патриоткой Крыма.

«Автономные полномочия для республики были хорошей перспективой, только на деле оказалось, что Крым стал наравне со всеми областями. Только название осталось, да символика», - считает 70-летний Вячеслав Иванович.

Напоследок, хочется еще кое-что прояснить: нет, с автоматами по улицам в Крыму не ходят, нет, тут «не сидят без воды и света», не стоит говорить, что «так им и надо, предателям». Но ситуация сложная. Есть трудности с реестрами и сделками по недвижимости. Цены возросли значительно, и если пенсии и зарплаты госслужащих выросли тоже, то предприниматели, а, тем более, среднестатистические жители автономии этим похвастаться не могут. Тут сложно купить алкоголь, но, очевидно, это скорее плюс, нежели минус. Хотя лицензии на продажу, если верить местным СМИ, получили многие.

Украинцы, не забывайте, что не все крымчане, которые хотели бы сейчас жить в Украине, могут себе это позволить. Постарайтесь не делать примитивных выводов под влиянием лезущей отовсюду пропаганды – хорошие и плохие люди не измеряются политическими взглядами, часто они становятся просто заложниками обстоятельств и пешками в больших играх.

Ангелина Бачурина