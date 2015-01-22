Из Харькова и Павлограда на Донбасс отправилась гуманитарная помощь

Как передает корреспондент УНИАН, в 9.30 из Харькова отправились две колонны в составе 17 грузовиков.

По словам вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, 10 грузовиков отправятся в Северодонецк Луганской области, еще 7 грузовиков до Краматорска Донецкой области.

Зубко отметил, что еще 7 машин отправятся из Павлограда Днепропетровской области до Мариуполя Донецкой области. В целом на Донбасс сегодня, 22 января, в День Соборности Украины, отправятся 24 грузовика с 330 тоннами гуманитарной помощи.

Зубко отметил, что часть гуманитарной помощи должна быть передана в социальные учреждения, которые находятся на подконтрольных боевикам территориях. Вице-премьер подчеркнул, что предыдущая попытка передачи гуманитарной помощи в социальные учреждения на подконтрольных боевикам территориях, которая была осуществлена в декабре 2014 года, оказалась удачной.

Читайте такжеВ Северодонецк доставили 300 тонн гуманитарной помощи из Казахстана«Прошлый раз была удачная попытка доставить этот гуманитарный груз в социальные учреждения, которые нуждаются в помощи. 16 учреждений уже получили помощь», - подчеркнул Зубко. Он отметил, что передавать помощь на оккупированные территории удается благодаря личным контактам с главами местных администраций.

Зубко также отметил, что жители оккупированных территорий Донбасса в последнее время сами начинают обращаться за украинской гуманитарной помощью.