Наезд на "копа" и блокирование дорог по всей стране: в полиции рассказали, как прошли масштабные протесты

Акции протеста водителей машин на еврономерах проходили в 20 регионах Украины, включая город Киев.

Полиция открыла два уголовных производства за нарушения во время акций протеста водителей, имеющих машины на еврономерах. Оба производство открыли в Ривненской области.

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Об этом в комментарии «Громадському радио» сообщил представитель Нацполиции Киева Ярослав Тракало.

Одно из производств открыто по статье «угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа», другое – «блокирование транспортных коммуникаций».

«Водитель одного транспортного средства, который участвовал в акции, наехал на ногу сотруднику патрульной полиции. Водителя доставили в отделение полиции. Он был опрошен и его отпустили», — сообщил Тракало.

Кроме этого Ярослав Тракало отметил, что пока уголовное производство по факту «блокирования транспортных коммуникаций» открыты только на Ривненщине, однако не исключено, что их начнут и в других областях Украины.

Акции протеста водителей машин на еврономерах проходили в 20 регионах Украины, включая город Киев. Участие в них приняли около 5 тысяч граждан, добавил Тракало.