Укравтодор назвал все заблокированные "евробляхерами" дороги в Украине

В некоторых областях акции протеста уже закончились, движение по дорогам восстановлено.

Сегодня в более полусотне городов проходят акции протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Простесты сопровождаются перекрытием дорог, в том числе и государственного значения.

Укравтодор назвал все перекрытые из-за протестов дороги по состоянию на 12.00.

Волынская область

20.11.2018 г., с 10.00 перекрыто движение на а/д М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, км 140+300 (с. Княгининок Луцкого района), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

С 11.00 перекрыто движение на а/д М-07 Киев – Ковель – Ягодын, км 503+300 (с. Старовойтово Любомльского района), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Читайте также"Евробляхеры" заблокировали погранпереход на белорусско-украинской границе

Житомирская область

20.11.2018 г., с 10.00 перекрыто движение на а/д М-06 Киев – Чоп, км 133+950 (с. Верески), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Закарпатская область

20.11.2018 г., с 11.00 перекрыто движение на а/д М-06 Киев – Чоп, км 717+400 (с. Нижние Ворота), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Кировоградская область

20.11.2018 г., с 10.20 перекрыто движение транспорта на а/д М-06 Киев – Чоп, км 585+900 (с. Розвадов Николаевского района), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Львовская область

С 11.00 перекрыто движение транспорта на а/д М-06 Киев – Чоп, км 500+900 (с. Старый Милятин-Буского района), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Николаевская область

20.11.2018 г., с 10.30 перекрыто движение транспорта на а/д Н-24 Благовещенское – Николаев, км 224+700 (выезд из г. Николаев, возле АЗС «WOG»), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Читайте такжеВ Киеве "евробляхеры" заблокировали общественный транспорт - введено оперативное положение (видео)

Одесская область

20.11.2018 г., с 10.00 перекрыто движение на а/д М-05 Киев – Одесса, км 450+500 (левый проезд), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Полтавская область

20.11.2018 г., с 9.20 перекрыто движение на а/д М-03 Киев – Харьков – Довжанский, км 332+350, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Ровенская область

20.11.2018 г., с 10.00 частично перекрыто движение на а/д М-06 Киев – Чоп, км 322 (возле АЗС «Сокар»), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

20.11.2018 г., с 10.00 частично перекрыто движение на а/д М-07 Киев – Ковель – Ягодын, км 307, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Тернопольская область

20.11.2018 г., с 11.00 частично перекрыто движение на а/д М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, км 154, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Читайте такжеНа Ривненщине "евробляхер" во время акции пытался наехать на полицейского

Харьковская область

20.11.2018 г., с 10.00 перекрыто движение на а/д М-03 Киев – Харьков – Довжанский, км 515 – км 516, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.ному переходу.

Херсонская область

20.11.2018 г., с 10.00 частично перекрыто движение на а/д М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, км 206, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

С 10.30 перекрыто движение на а/д Р-47 Херсон – Новая Каховка – Геническ, км 57, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Хмельницкая область

20.11.2018 г., с 10.00 перекрыто движение на а/д Н-03 Житомир – Черновцы, км 285+432 (с. Смотрич, Каменец-Подольского района) и Н-25 Городище – Ровно – Староконстантинов, км 249+320 (г. Шепетовка), путем непрерывного движения по пешеходным переходам.

Черкасская область

20.11.2018 г., с 10.00 перекрыто движение на а/д М-05 Киев – Одесса км 210, путем непрерывного движения по пешеходному переходу. Организовано реверсное движение транспорта.

20.11.2018 г., с 11.00 перекрыто движение на а/д Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань, км 11 (с. Благодатное), путем непрерывного движения по пешеходному переходу. Организовано реверсное движение транспорта.

Читайте такжеВ Одесской области "евробляхеры" частично заблокировали трассу Одесса - Киев

Также отмечается, что акция протеста на трассе Александровка – Кропивницкий – Николаев в Кировоградской области уже завершена, движение транспорта возобновлено.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Верховная Рада приняла законы «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» (№8488) относительно усиления контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.

Президент еще не подписал эти законы.

Общественная организация «Авто Евро Сила» выступает против норм этих законопроектов и во многих городах страны организовала акцию «За доступное авто». Акция началась утром и продлится до выполнения требований активистов.