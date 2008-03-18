Нужна ли Национальная комиссии регулирования транспорта?

«Укрзализныця» не видит необходимости в создании Национальной комиссии по вопросам регулирования транспорта (НКРТ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧЕРНЫЙ.

«На сегодня создание НКРТ подается как панацея от всех наших бед. Моя точка зрения совпадает с официальной точкой зрения «Укрзализныци» и Минтранссвязи. Могу сказать, что как грузовые, так и пассажирские тарифы на сегодняшний день являются объективно и достаточно урегулированы законодательно», - сказал он.

Он напомнил, что Минтранссвязи при подготовке приказа об увеличении железнодорожных тарифов согласовывает его с Минэкономики, Минфином, а на стадии работы с Министерством юстиции, с Госкомпредпринимательством. «Поэтому, какую еще Нацкомиссию нужно, если пять министерств плюс «Укрзализныця» принимают участие в процессе формирования и утверждения тарифов», - сказал он.

Кроме того, по его словам, для принятия решения о создании НКРТ необходимы существенные изменения в законодательство, в частности, о естественных монополиях, о транспорте и в Конституцию Украины.

Как отметил В.ЧЕРНЫЙ, согласно существующим предложениям, НКРТ не имеет четких прописанных функций, в то же время она имеет отношение к диспетчерским службам, вокзалам – то есть к тем объектам, которые несут ответственность за безопасность движения. «Если орган, который регулирует, но не отвечает за конечный результат работы, возникает вопрос, как будет разграничиваться наша ответственность («Укрзализныци» и НКРТ – УНИАН) за конечный результат», - сказал он, добавив, что говорить о создании НКРТ можно будет после доработки законодательства.

Как отмечается в пресс-релизе «Укрзализныци», создание комиссии может усложнить работу транспортной отрасли, в частности, может нарушиться система управления, будет создана коллизия существования двух параллельных госструктур, будет увеличена расходная часть госбюджета на ее содержание, будет заторможена либерализация ценовой политики и лицензионной деятельности в сфере транспортных услуг. Как считают в ведомстве, перед созданием НКРТ необходимо также разграничить государственные и хозяйственные функции.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономики на своем сайте обнародовало проект закона Украины “О Национальной комиссии регулирования транспорта Украины” (НКРТ).

Документ разработан по поручению премьер-министра Украины от 6 февраля 2008 года в соответствии с Конституцией Украины, Законом Украины “О естественных монополиях”, “О ценах и ценообразовании”, Указом Президента Украины от 24 сентября 2007 г. “О Концепции совершенствования государственной регуляции естественных монополий”.

В Минэкономики подчеркивают, что абзацем первым части первой статьи 4 Закона Украины “О естественных монополиях” установлено, что регулирование деятельности субъектов естественных монополий в сферах, определенных в статье 5 Закона, осуществляется национальными комиссиями регулирования естественных монополий, которые образуются и функционируют в соответствии с данным Законом.

Частью первой статьи 5 Закона к сферам деятельности субъектов естественных монополий отнесено, в частности, пользование железнодорожными путями, диспетчерскими службами, вокзалами и другими объектами инфраструктуры, которые обеспечивают движение железнодорожного транспорта общего пользования, управления воздушным движением, специализированных услуг транспортных терминалов, портов, аэропортов по перечню, который определяется Кабинетом министров Украины.

Кроме того, статьей 6 Закона к смежным рынкам, которые регулируются в соответствии с данным Законом, принадлежат внутренние и международные перевозки пассажиров и грузов железнодорожным, воздушным, речным и морским транспортом.

«Существующая на сегодня ведомственная система регулирования деятельности субъектов естественных монополий в сфере транспорта предусматривает сочетание Минтранссвязи функций регулирования деятельности рынков соответствующих услуг, управления субъектами естественных монополий и осуществления контроля за их деятельностью. Это приводит к тому, что, используя инструменты влияния на рынок соответствующих услуг, министерство пытается создать более благоприятные условия деятельности, в первую очередь, подчиненным предприятиям, что не способствует усовершенствованию функционирования всей системы государственного регулирования и повышению эффективности функционирования рынков услуг, которые находятся в состоянии естественной монополии и приводит к дискриминации остальных участников рынка», - отмечают в Минэкономики.

Образование НКРТ, по мнению Минэкономики, должно стать действенным рычагом обеспечения усиления эффективности государственного регулирования деятельности на рынках естественных монополий и смежных рынках в отрасли транспорта, в частности в вопросах формирования ценовой (тарифной) политики.

Целью законопроекта является обеспечение эффективности функционирования рынков транспортных услуг на основе сбалансирования интересов общества, субъектов естественных монополий и потребителей транспортных услуг.