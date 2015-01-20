Der Spiegel: Битва "киборгов"

Об этом пишет Бенджамин Биддер в своей статье «Битва «киборгов», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Война подарила Украине новых героев, «киборгов». Так украинские СМИ называют подразделение бойцов, которые прочно «держатся» - на передовой, недалеко от оплота мятежников Донецка. В течение нескольких месяцев они защищают аэропорт города. С мая они окружены, но отражают одну атаку повстанцев за другой.

Битва за донецкий аэропорт стал символом войны в Украине. Выносливость «киборгов» вдохновляет многих украинцев, а также вытесняет образы украинских военных колонн, которые в начале конфликта перешли на сторону врага. Основные телеканалы показывают видео-обращения мужчин. В продаже есть календари с портретами бойцов, доход от продажи используется для поддержки подразделений.

В то же время, аэропорт является символом разрушительной силы, которую пробудила война в Украине. Терминалы аэропорта Прокофьева были специально перестроены для футбольного чемпионата Евро-2012, аэропорт обошелся в сумму примерно от 400 до 800 миллионов долларов.

От него мало что осталось. Фотографии территории показывают огромные разрушения. В течение нескольких недель там идут тяжелые бои не только за отдельные здания, но и за отдельные этажи терминалов.

Украинский форпост постоянно мешает повстанцам. Он расположен в нескольких километрах от центра Донецка. В течение многих месяцев, повстанцы пытаются штурмовать терминалы – перемирие за перемирием. В конце прошлой недели казалось, что «киборгов» разгромили. Повстанцы сообщили о захвате.

С момента их наступления и без того хрупкое перемирие теперь практически история. Киев отдал приказ о немедленном, сильном контрнаступлении, «массированный обстрел всех известных позиций сепаратистов». Артиллерийские снаряды накрыли жилые кварталы в Донецке, танки пошли в наступление. Вскоре после этого, Киев объявил о возвращении контроля над аэропортом.

Стреляют почти каждый день

Обусловленный в Минске в сентябре режим прекращения огня никогда не оправдывал своего названия, с тех пор в восточной Украине стреляли почти каждый день. В прошлый вторник погибли двенадцать мирных жителей, они стали жертвами артиллерийского обстрела на украинском контрольно-пропускном пункте, который в это время проезжал их автобус.

Недавнее сражение за аэропорт Донецка во многих участках фронта разожгло самые ожесточенные бои за последние несколько месяцев. Есть опасения, что война в Украине может разразиться снова. Во вторник во время частичной мобилизации должны быть вооружены 50 000 украинцев, сообщает информационное агентство DPA. До этого, министр обороны Степан Полторак объявил, что в этом году могут быть мобилизованы до 104 000 украинцев. Все признаки указывают на то, что война на востоке Украины выходит на новый виток.

Причина этого проста и ужасна: для всех сторон в конфликте дальнейшие бои являются «самым простым» вариантом. Кремль не позволит разрушить «народные республики». Он боится, что гнев российских патриотов может обернуться против их собственного правительства. Сепаратисты все еще надеются на открытую интервенцию российской армии и на присоединение к России.

Порошенко все чаще появляется в полевой форме перед военной техникой

Также Киеву, по-видимому, не хватает воли к миру, потому что это потребует непопулярных мер. «Особый статус», или автономию, правительство больше не хочет предлагать повстанцам. Президент Украины Петр Порошенко редко прибегал к энергичным лозунгам. Воинственную риторику он оставил премьер-министру Арсению Яценюку.

Но в последние недели давление на главу государства возросло. Яценюк после парламентских выборов превратился в нового сильного человека в Киеве. Президент Порошенко теперь, похоже, отклонился от своей позиции сторонника жесткой линии.

В последнее время Порошенко часто показывали в форме перед военной техникой. Боеспособность некогда ослабленной армии полностью восстановлена, объявил он в начале года. «Киборги» из аэропорта продемонстрировали «смелость, патриотизм и героизм». Украина не отдаст «ни кусочка украинской земли», вернет Донбасс и «возродит там украинство».