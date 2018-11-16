Суд в Черкассах позволил выйти под залог подозреваемым в жестоком убийстве журналиста, произошли столкновения (видео)

После оглашения постановления в зале суда начались столкновения.

Судья Сосновского суда Черкасс смягчил меру пресечения подозреваемым в жестоком убийстве общественного деятеля и журналиста Василия Сергиенко.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Подозреваемому в организации убийства Вадиму Мельнику судья назначил залог в 2 млн грн. Одному из подозреваемых в исполнении преступления Виктору Горбенко также назначили залог, но в 800 тыс. грн.

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После оглашения постановления в зале суда начались столкновения. Активисты, которые присутствовали на слушаниях, заблокировали суд и не позволяют выйти из зала судьям и подозреваемым. Из-за этого между активистами и бойцами Нацгвардии начались столкновения, правоохранители пытались вывести присутствующих силой.

В итоге нацгвардейцам удалось разблокировать зал суда, подозреваемых вывели вон.

Напомним, убитый Василий Сергиенко был заместителем председателя Народного совета Корсуньщини. Мужчину похитили из собственного дома 4 апреля 2014 года, а на следующий день его труп нашли в Выграевском лесу, что в 15 километрах от города. После того, как из ямы достали тело мужчины, увидели следы страшных пыток: у Василия была полностью разбита голова, перебиты колени, несколько ножевых ран в область почки, ножевое ранение в область сердца впереди и несколько ножевых в сердце со спины, перерезана шея спереди, перерезан затылок.