Завтра Украину накроет мокрым снегом и дождем, температура не опустится ниже 5° мороза
На дорогах ожидается гололедица.
20 января в Украине в результате деятельности атмосферного фронта ожидаются осадки, на севере преимущественно в виде снега и мокрого снега, в центре и юге - дождя. Местами возможно налипание мокрого снега, гололед, сообщает Opogode.ua.
Температура воздуха ночью от 4 градусов тепла до 5 мороза, днем 0-5 тепла.
На дорогах ожидается гололедица.
В западной части снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью от 3 градусов тепла до 3 мороза, днем 0-5 градусов тепла, на Закарпатье до 7 тепла.
В северных областях будет преобладать влажная погода. Температура воздуха ночью от 3 градусов тепла до 4 мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
В центральных областях ожидаются мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью от 3 градусов тепла до 2 мороза, днем 0-5 градусов тепла.
На востоке Украины будет господствовать влажная воздушная масса, снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью от 2 градусов тепла до 5 мороза, днем 0-5 градусов тепла, местами д 2 мороза.
В южной части ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем 1-7 тепла, в Крыму до 10 тепла.
В Киеве выпадет снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью 0- градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла.
Ветер в Украине ожидается восточный, 5-12 м/с.