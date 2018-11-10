На автовокзале Киева радикалы С14 устроили акцию против перевозчиков (фоторепортаж)
16:23, 10 ноября 2018Общество
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Радикалы обвиняют маршрутчиков в том, что они регулярно отказываются перевозить участников АТО.
На центральном автовокзале Киева в субботу, 10 ноября, активисты праворадикальной организации С14 организовали акцию против перевозчиков.
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Радикалы обвиняют маршрутчиков в том, что те регулярно отказываются перевозить участников боевых действий. Они ждали директора автовокзала, от которого хотят услышать объяснения.
Также в организации обращают внимание на рекламу, которая предлагает автобусные поездки на неподконтрольную Украине территорию Донбасса и в Крым, при этом претензии касаются не только рейсов, что идут с автовокзала.
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