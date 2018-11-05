Работа за границей не дает права на отсрочку от призыва - комиссар

Призывники обязаны сообщить в военкомат об изменении места жительства или работы, даже если речь идет о выезде за пределы Украины.

Обучение за рубежом дает право гражданам призывного возраста на отсрочку от призыва на срочную военную службу, а работа за рубежом — нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар Киевского военного комиссариата Сергей Клявлин.

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Он отметил, что во время текущей призывной кампании добровольно пошли служить на срочную службу 36 человек.

Клявлин напомнил, что отсрочку от срочной службы имеют призывники, которые учатся на дневной форме обучения, а также те, которые учатся за границей. «Что касается учащихся за границей, то они должны представить в военкомат нотариально заверенный документ об обучении в том или ином учебном заведении за границей. Они лично или их родители должны представить такой документ в военкомат - и военкомат предоставляет отсрочку. Таких людей в Киеве, действительно, много. А что касается тех, кто работает за рубежом, - для них не действует отсрочка, и они должны прибыть в военкомат по вызову для прохождения военно-врачебной комиссии», - пояснил он.

Военный комиссар уточнил, что призывники обязаны сообщить военкомату об изменении места жительства или места работы, даже если речь идет о выезде за пределы Украины. «В соответствии с 921-м постановлением каждый гражданин, состоящий на воинском учете, в случае выезда с места регистрации, где он состоит на воинском учете, в течение трех дней должен сообщить военному комиссариату и сняться с воинского учета, и в течение 7 дней стать на учет по новому месту жительства. Если речь идет о загранице, то он должен сообщить в военкомат, что выезжает за границу с такой-то целью. Но этого не делают. Поэтому таким призывникам шлют повестки в Украине по месту регистрации», - добавил он.

Клявлин отметил, что есть административная и уголовная ответственность за неявку призывников в военкомат. Последняя наступает тогда, когда лицо уклоняется от военной службы в течение определенного периода времени, то есть лицо, определенное время было за границей, а потом вернулась в Украину и должно было сообщить военкомат о своем прибытии. Если это лицо прибыло в Украину и продолжает не являться по вызову в военкомат, то военкомат имеет право передать материалы на такого призывника в полицию для привлечения его к уголовной ответственности, объяснил Клявлин.

Он уточнил, что уголовная ответственность может наступить тогда, когда лицо в течение одной призывной кампании не явится на вызов в военкомат.

Вместе с тем он признал, что, несмотря на большое количество представлений военкоматов о злостных нарушителях призывного законодательства, в судах Киева рассматриваются всего четыре таких уголовных дела. «За весенний призыв расследуется только четыре уголовных дела в судах несмотря на то, что в Нацполицию мы передали всего 19 тыс. 909 материалов только за весенний призыв текущего года. Теоретически все эти материалы Нацполиция должна была внести в ЕРДР, а по факту имеем лишь четыре дела в судах», - сказал военный комиссар.

Клявлин добавил, что прецеденты признания судами уклонение от призыва на срочную военную службу в целом есть, но суды ограничиваются наложением административного взыскания, то есть штрафа.

Также он отметил, что уклонение от военной срочной службы не накладывает обременение в виде запрета выезда за границу, однако такая норма существовала до 2012 года. «Не секрет, что во время мобилизации и военного призыва юноши призывного возраста выезжают за границу, а потом возвращаются», - подытожил Клявлин.

Ранее сообщалось, что в Киеве от срочной военной службы уклоняются 33 тысячи 618 человек, подлежащих призыву.