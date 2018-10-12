В Киеве от призыва в армию уклоняется более 33 тысяч человек

В рамках осеннего призыва в столице на службу уже отправлено 114 человек.

В Киеве от срочной военной службы уклоняется 33 тысячи 618 человек, подлежащих призыву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал военный комиссар Киевского городского военного комиссариата полковник Сергей Клявин.

В частности, он рассказал о ходе осеннего призыва на срочную службу, который начался 1 октября и продлится до конца декабря.

"В настоящее время у нас на учете состоит всего 89 тысяч 420 граждан, из них подлежат призыву 57 тысяч 549 человек", - рассказал Клявин.

"К сожалению, есть очень большая проблема, даже из этих 57 тысяч человек своевременно в военные комиссариаты не являются практически 80%. Мы должны призвать из этой цифры 744 человека", - добавил он.

Сейчас, по состоянию на 11 октября, из этих 744 мужчин призвано уже 114 человек.

"Вместе с тем, уклоняются от призыва на срочную военную службу на сегодня 33 тысячи 618 человек. Это те люди, которые систематически не являются в военные комиссариаты, которые прячутся, не становятся на учет", - подчеркнул он.

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Комиссар отметил, что в отношении этих людей материалы переданы в органы Национальной полиции для их розыска и привлечения к ответственности.

Также он сказал, что в отношении тех, кто уклонялся от призыва весной, возбуждены уголовные производства и по некоторым лицам материалы уже переданы в суд.

Отдельно комиссар напомнил, что призывник считается уведомленным только тогда, когда ему лично вручена повестка о призыве на срочную военную службу. Призывник должен лично расписаться и получить повестку. Его близкие родственники не могут сделать это за него. "После этого он должен явиться в военный комиссариат, пройти медицинскую комиссию, и уже по решению медицинской комиссии будет направлен на рассмотрение призывной комиссии. Призывная комиссия, созданная в каждом районе, призывает гражданина на срочную военную службу. Не военкомат, а призывная комиссия", - добавил Клявин.

Также он привел статистические данные о тех лицах, которым уже были вручены повестки, но которые не являются в комиссариаты. "По состоянию на сегодня из 27 тысяч 823 мужчин, которым были лично вручены повестки, явились в военные комиссариаты всего лишь 1 тыс. 617 человек", - подчеркнул Клявин.

Как сообщал УНИАН, 1 октября в Украине стартовал осенний призыв граждан на срочную военную службу, который продлится до 31 декабря. Осенью к Вооруженных сил Украины и других военных формирований на срочную военную службу будет призвано 17 960 граждан Украины.