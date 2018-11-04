В Тернополе в знак протеста против новых транспортных тарифов перекрыли три центральных улицы (фото)

К настоящему моменту мэрия никак официально не отреагировала на протесты.

Жители Тернополя в знак протеста против новых тарифов заблокировали движение в центре города, перекрыв три дороги.

Как передает корреспондент УНИАН, после акции протеста на Театральной площади, участие в которой приняли ориентировочно тысяча человек, люди отправились на пешеходные переходы.

С 14 часов они непрерывно двигаются на пешеходных переходах на ул. Замковой, Пирогова, а также центральной улице Руськой. В связи с этим парализовано движение общественного транспорта. На улицах города в центре – длинные пробки.

Сотрудники патрульной полиции направляют водителей в объезд перекрытых участков, однако объехать центральную часть после перекрытия главных транспортных артерий достаточно сложно.

По данным организаторов сегодняшней акции протеста, она продолжится завтра под стенами городского совета.

Сейчас мэрия никоим образом официально не отреагировала на протесты. На сайте горсовета последняя информация – поздравление мэра по случаю Дня работников социальной сферы и Дня железнодорожника.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября в Тернополе выросли цены на проезд в общественном транспорте. При этом наличный тариф стал самым высоким в Украине: 8 грн в троллейбусе и 9 грн за проезд в маршрутном автобусе. Тернополян эти тарифы возмутили, поскольку состояние маршруток, действующие графики курсирования транспорта и бескультурье водителей пассажиров не удовлетворяли даже при предыдущих тарифах.

В Тернополе действует дифференцированная плата за проезд.

Для владельцев льготной «Карточки тернополянина» тарифы в троллейбусах выросли с 3 до 5 грн (на 67%), в маршрутках – с 4 до 6 грн (на 50%).

При уплате неперсонифицированным электронным проездным билетом или бесконтактной банковской картой пассажирам придется платить 6 грн в троллейбусе (вдвое больше) и 7 грн в маршрутке (на 75% больше).

Сегодня в 12 часов состоялась акция протеста на Театральной площади, участие в которых приняли ориентировочно 1 тысяча человек.

Начальник тернопольского управления транспорта Игорь Мединский в общении с УНИАН ранее отметил, что из-за затягивания с поднятием тарифов город уже потерял 60 автобусов, и мог потерять еще 50.