Оккупанты посадили крымского татарина на 12 суток за пост в соцсети

Силовики задержали крымского татарина Мустафаева после обыска, проведенного в его доме, его обвинили в пропаганде запрещенной в РФ символики.

Так называемый «суд» во временно оккупированном Крыму приговорил задержанного сегодня утром крымского татарина Марлена Мустафаева к администравному аресту сроком 12 суток за пост в социальной сети.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила «Крымская солидарность».

Мустафаева обвиняли по статье 20.3 Кодекса об админправонарушениях РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

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Как сообщал УНИАН, сегодня в оккупированном Крыму силовики задержали крымского татарина Мустафаева после обыска, проведенного в его доме в селе Каменка Симферопольского района.

Также утром похитили Зарему Куламетову, мать Гирая Куламетова, которого ранее задержали по обвинению в распространении «экстремистской информации» в соцсетях. Позже появилась информация о том, что после обысков были задержаны его отец и сестра. Суд в отношении родителей и сестры Гирая Куламетова также ожидается сегодня.

МЗС Украины выразило протест РФ как государству-оккупанту в Крыму в связи с очередными обысками и задержанием крымских татар на захваченном полуострове.