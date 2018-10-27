Около 70% юристов положительно оценивают результаты судебной реформы в Украине - опрос

Большинство юристов называют оправданным привлечение представителей международного сообщества к конкурсному отбору в ВАКС.

Около 70% юристов положительно оценивают влияние судебной реформы на независимость судов, стабильность судебной системы Украины и повышение уровня доверия граждан к судебной власти.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в сентябре 2018 года компанией Gfk Ukraine по инициативе Программы USAID Реформирование сектора юстиции "Новое правосудие", сообщает "Главком".

Среди факторов, которые положительно влияют на независимость и стабильность судебной системы, респонденты определили конкурсный отбор в Верховный Суда (78%), введение первичного квалификационного оценивания судей (76%) и регулярного квалификационного оценивания (76%), сужение объема судейской неприкосновенности к функциональной (68%), возвращение к трехзвенной системе судоустройства (64%), отмена полномочий президента Украины относительно перевода и назначения судей (60%), создание нового Верховного Суда вместо старого (64%), предоставление возможности претендовать на должность судьи Верховного и Высшего антикоррупционного судов адвокатам (78%) и ученым (52%).

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Также большинство опрошенных юристов (61%) называют оправданным привлечение представителей международного сообщества к конкурсному отбору в Антикорсуд. А вот с тем, что ВАКС, который создается, будет способствовать борьбе с коррупцией во всех ветвях власти, согласны 42% респондентов. Чуть больше юристов - 49% - уверены в том, что в целом судебная система способна стать основой для преодоления коррупции во всех ветвях власти.

Опросом в рамках Программы реформирования сектора юстиции "Новое правосудие" USAID были охвачены адвокаты и прокуроры, участвующие в судебных производствах, но которые не являются работниками судебной системы, а также представители учреждений судебной экспертизы, следователи МВД и других органов. Опрос проводили в сентябре 2018 г. путем персональных интервью 400 человек в городах Украины с населением более 50 тысяч. Исследование проводили по всей территории Украины, кроме Крыма и неконтролируемых правительством территорий.