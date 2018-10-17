Порошенко рассказал, когда будет сформирован Антикоррупционный суд

По словам главы государства, после запуска работы Антикоррупционного суда уже не будет никаких оправданий относительно неэффективности работы антикоррупционной системы Украины.

Президент Петр Порошенко выражает твердое убеждение в том, что процесс формирования Антикоррупционного суда завершится до конца 2018 – в начале 2019 года.

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Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK. «Мы запустили создание Высшего антикоррупционного суда. Иностранные эксперты имеют право вето, если по кандидату в судьи будут вопросы. Я считаю, что это абсолютно прозрачный процесс, вызывающий доверие», - заявил президент.

Порошенко констатировал завершение процесса приема документов от претендентов на должности судей Высшего антикоррупционного суда. «Сейчас начинаются экзамены», - сказал глава государства.

«Я твердо убежден, что в конце текущего или в самом начале следующего года процесс формирования антикоррупционного суда будет завершен и на сегодняшний день уже не будет никаких оправданий, почему эффективная антикоррупционная система не работает», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 12 июля ВР приняла закон о внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№ 7441).

Законом, в частности, устанавливается, что со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда суды апелляционной инстанции (кроме Апелляционной палаты ВАС) прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы по уголовным производствам в отношении преступлений, отнесенных Уголовным процессуальным кодексом к подсудности ВАС.

Ходатайства по уголовным производствам о преступлениях, отнесенных к подсудности ВАС, которые поступили к следственным судьям и не рассмотрены до дня начала работы Антикоррупционного суда, будут передаваться в ВАС для рассмотрения в установленном порядке следственными судьями этого суда.

Также со дня начала работы ВАС уголовные производства по преступлениям, отнесенным к подсудности Антикоррупционного суда, судебное разбирательство в судах первой и апелляционной инстанций которых не закончено до дня начала работы ВАС, передаются для рассмотрения в Антикоррупционном суде.

Среди прочего, со дня начала работы ВАС обжалование судебных решений, принятых до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, по уголовным производствам о преступлениях, отнесенных к подсудности ВАС, осуществляется по правилам подсудности, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом.

Претенденты на должности судей Высшего антикоррупционного суда могли отправить свои документы в Высшую квалификационную комиссию суда со 2 августа по 14 сентября 2018 года.