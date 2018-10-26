Столичную «Кинопанораму» откроют для последних показов

На выходных в кинотеатре будет показана программа «100 фильмов за 100 минут»

В столичном кинотеатре “Кинопанорама”, который прекратил свое существование 1 октября, с 26 по 28 октября состоятся одни из последних кинопоказов.

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На выходных в кинотеатре будет показана программа «100 фильмов за 100 минут», которую организаторы описывают как «100 экстремально коротких фильмов со всех уголков планеты».

«Один из последних показов, о которых мы договорились давно, и которые нам позволили провести в кинотеатре, прекратившем свою деятельность 1 октября», – говорится на странице мероприятия в Facebook.

Напомним, в начале октября в Киеве попрощались сразу с двумя легендарными кинотеатрами - "Кинопанорама" и "Украина". На последний сеанс в "Кинопанораму" собралось до тысячи зрителей. Вместо традиционного кино показали хронику последних лет из жизни заведения.