В Донецке открылась платная ”Аллея звезд” (количество ограничено)

В центре Донецка на бульваре им. Пушкина открылась «Аллея звезд», где любой желающий, заплатив определенную сумму, может увековечить свое имя.

Закладка первых семи звезд проходила в рамках коммерческого проекта «Наш город», который предусматривает закладку 360 именных звезд на каменной брусчатке бульвара. Звезды выполнены из гранита, полимера и латунных вставок.

Автор проекта Евгения ГРИДНЕВА отметила, что заказать звезду может любой желающий и «по мере поступления заказов они будут закладываться постоянно, кому это нужно на юбилеи, на свадьбы, на Дни рождения». Цены на звезды разные: компании для размещения своего логотипа она обойдется в 10 тыс. грн., звезда с именами молодоженов будет стоить 7 тыс. 500 грн., именная звезда для одного частного лица – 5 тыс. грн.

По словам Е.ГРИДНЕВОЙ, закладка звезд сразу по 7 штук будет происходить теперь каждую неделю и закончится, когда их количество дойдет до 360.

Вчера в числе первых на «Аллее звезд» появились 5 звезд с логотипами компаний, среди которых «ОО «Гранит-2006», г. Симферополь», «Альфа-Банк», «Magenta company» и др. А также одну звезду муж подарил жене и одну – родственники паре молодоженов.