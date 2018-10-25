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В катакомбах Одесской области открыли уникальную галерею картин, которые светятся в темноте

22:57, 25 октября 2018
Общество
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Картины написаны специальной краской / фото od-news.com

Как сообщили УНИАН в Беляевской районной государственной администрации, накануне открытие состоялось в катакомбах села Нерубайское. Галерея обустроена в одном из отсеков подземелья, возле Нерубайского музея Партизанской славы.

Отмечается, что в ней представлены 35 работ известных местных художников. Картины написаны специальными нечувствительными к воздействию влаги красками, которые светятся в темноте.

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По словам председателя Беляевской РГА Василия Самокшина, авторы выставленных в катакомбах работ известны в Украине и за рубежом.

«Все произведения - самобытные и яркие, а еще они светятся в темноте. Произведения написаны специальной краской, которая «заряжается» от солнечных лучей или электрического света. Интересный дизайн зала и музыкальное сопровождение создают необыкновенную атмосферу», - подчеркнул Самокшин.

Идея проекта принадлежит художницам Беляевского района Марии Василевской и Светлане Ганич, чьи работы также представлены в галерее.

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Теги: #галерея#одещина