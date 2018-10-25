"Пугачеву петь не будем": вокруг школы в Киеве разгорелся языковой скандал (видео)

Журналисту не хочется, чтобы первая песня, которую разучит его дочь, была песней Пугачевой.

В государственной муниципальной школе искусств в Киеве не могут ничего придумать, чтобы дети распевались на украинском языке.

Об этом в Facebook написал отец одной из учениц, журналист Богдан Кутепов. По его словам, учительница, которая преподает у его дочери, молодая, она из Херсона.

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"Учительница молодая, ее по-человечески жаль, она из Херсона, а там все было на русском. Но не верю, что не существует упражнений на украинском. Не говоря уже о том, что не хотелось бы, чтобы первая же песня, которую разучит Нина, была песня Аллы Пугачевой: исполнительницы из санкционного списка, которая считает Крым Россией", - говорится в его сообщении.

Преподавательница заявила, что будет разговаривать с его дочкой на украинском, а вот на сольфеджио, по ее словам, вряд ли найдут русскоязычного учителя.

"Я поговорила с руководством, предлагаю так: я буду разговаривать с Ниной на украинском, но все распевки на русском, поймите - других нет, есть только одна академическая база. Хорошо, Пугачеву петь не будем, будем английские песни. Но все упражнения на русском...", - заявила преподавательница по вокалу.

Ранее во Львове в поезде "Николаев - Ивано-Франковск" разгорелся языковой скандал: там проводница отказалась разговаривать с пассажиром на украинском языке и нагрубила ему.