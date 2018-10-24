Торт раздора: скандал в школе Харькова из-за травли девочки разгорелся с новой силой (фото)

На собрании мама, которая обидела девочку в ситуации с тортом, извиняться не захотела.

Ученицу 6-го класса харьковской школы №151 Диану, которую публично унизили из-за отказа ее родителей участвовать в поборах, теперь травят одноклассники.

После родительского собрания, посвященного скандальному инциденту, ученики пишут ей в мессенджер оскорбления. Как рассказала мама девочки Татьяна Блинова, теперь они опасаются, что после каникул в классе может начаться настоящая травля, передает "Обозреватель".

Также женщина подчеркнула, что на собрании мама, которая обидела девочку, извиняться не захотела: "Та мама на собрании присутствовала, но извиняться не стала. Напротив, часть родителей вместе с ней обвиняли нас - мол, мы сами виноваты, раз не сдаем деньги. На что я сказала: "Ведь разбираться с этим нужно на уровне родителей, а не с ребенком".

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По ее словам, самое неприятное началось вечером во вторник, 23 октября, когда Диане стали в мессенджер писать одноклассники.

"Некоторые дети стали ее обвинять и даже оскорблять, называть брехлом. Причем особенно этим отличались дети мам из родительского комитета. Вероятно, все это вновь происходит под влиянием взрослых", - рассказала Татьяна.

За всех на собрании извинилась только начальник департамента образования Харькова. Она попросила родителей решить ситуацию полюбовно. Кстати, несмотря на то, что классный руководитель написала заявление об увольнении, в школе она продолжает работать. Но от классного руководства ее отстранили. Именно в этом классе учится и сын педагога.

"Честно говоря, мне даже жаль учительницу. Скорее всего, она не смогла проявить характер, а родительский комитет сам ею руководит", - говорит Татьяна Блинова.

Как сообщал УНИАН, в школе Харькова ученице отказали в кусочке торта из-за того, что родители не сдают деньги на нужды школы. Девочка разрыдалась и попросилась домой. В ответ одноклассники стали снимать ее на видео.