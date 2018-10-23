В школе Харькова разгорелся скандал: девочке не дали торт, потому что ее мама не сдала деньги
Ученицу одной из школ Харькова поставили перед доской на праздновании и сказали, что для нее нет торта, потому что ее мама не сдала деньги.
Это произошло в Харьковской общеобразовательной школе №151. Об инциденте стало известно из Facebook, где про эту историю писали родители и представители учебного заведения.
Так учитель этой школы Евгений Товстолуг утверждает, что на собрании было решено купить порционный торт и пирожные. Деньги сдали все, кроме мамы одной ученицы. "Она принципиально не сдает деньги ни на какие нужды класса", - утверждает учитель.
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"В другие праздники родители покупали большой круглый торт и, когда резали, давали и ей кусок за счет других детей. В этот раз все было порционное", – говорит Товстолуг.
В то же время, мама одноклассника девочки Наталья Добрынина в комментариях написала, что классный руководитель не позволила ученице пойти домой с празднования. И она добавила, что торт не был порционным - каждому по два куска.
"Девочку поставили у доски и сказали, что ей ничего не дадут, потому что ее родители принципиально не сдают деньги на нужды класса", – пишет Добрынина.
В самой же Харьковской общеобразовательной школе №151 говорят, история обросла кучей ложных подробностей. Завуч Виктория Калашник рассказала "Украинской правде. Життя", что торт таки был не порционный, но подтвердила, что сладостей девочке и не досталось.
"Одна из мам родительского комитета сказала ей о деньгах", – отмечает чиновница.
Учительницы, по словам завуча, в то время в классе не было, и о ситуации она узнала из уст этой участницы родительского комитета.
В школе говорят – ситуацию решают. Уже были беседы с ребенком, его мамой, другими родителями.
Виктория Калашник рассказала, что на вторник, 23 октября, запланированы родительские собрания, где женщина, которая не дала сладостей ученице, извинится перед ребенком и его матерью.
Кроме того, обещали обсудить ситуацию в целом, чтобы подобное больше не повторялось.