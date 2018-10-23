Кива: благодаря чемпионам по дворовому футболу в Полтаве до конца года появится новый стадион

Кроме того, Илья Кива сообщил о возобновлении работы с детскими колониями и анонсировал проведение первого матча уже в начала ноября.

Новый стадион, за который сражались футбольные команды на Чемпионате по дворовому футболу «Миллион на стадион», будет построен в Полтаве до конца 2018 года, сообщил президент Всеукраинской национальной федерации дворового футбола, глава Социалистической партии Украины Илья Кива, передает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

«Это честно заслуженный приз: 1 млн грн на строительство стадиона. Были травмы, игра была тяжелая, но ребята – молодцы, показали себя отлично. Постараемся, чтобы до конца года была площадка. Для это в ближайшее время будет определено и согласовано с городской властью место строительства», – сказал он на пресс-конференции в Полтаве, посвященной победе команды.

Также двое лучших игроков Чемпионата в ближайшее время отправятся в Одессу для усовершенствования спортивных навыков.

Кроме того, И.Кива сообщил о возобновлении работы с детскими колониями и анонсировал проведение первого матча уже в начала ноября.

«В 2012-13 годах мы активно работали с детскими колониями, но война помешала нам. Сейчас мы возобновляем эту деятельность, будем приглашать тренеров, заниматься с детьми. И уже 4 ноября в колонии для несовершеннолетних в Кременчуге пройдет первый футбольный матч» , – уточнил он.

При этом И.Кива подчеркнул, что нахождение детей в колониях – это «не их проблема, а вина взрослых».

«Мы должны показать детям, которые оступились, что есть другая жизнь. Показать, что лучше спортом заниматься… Это наша обязанность и ответственность – воспитать здоровое общество, честных граждан, которые с гордостью будут называть себя украинцами. Наша задача, чтобы каждый из них вырос порядочным, сильным и здоровым мужчиной, а будет ли это через футбол, баскетбол или другой вид спорта – не важно», – отметил он.

Президент ФДФУ также добавил, что приложит все усилия для того, чтобы соревнования по дворовому футболу регулярно проводились по всей Украине и стали неотъемлемой частью воспитательной работы с детьми.

«Наша основная задача, чтобы подобные Чемпионаты («Миллион на стадион» - ред.) были не единоразовой акцией, а стали частью программы по работе с детьми. Они должны быть ежегодно в каждом городе, в каждом дворе, чтобы была здоровая и крепкая нация. Мы сделаем все от нас возможное для максимального приобщения детей к спорту и здоровому образу жизни», – заверил он.

Как сообщалось, Чемпионат по дворовому футболу «Миллион на стадион» начался полгода назад в Полтаве и проходил при поддержке Министерства молодежи и спорта, под патронатом МВД и при участии Федерации футбола Украины и Нацполиции. Финал Чемпионата состоялся 21 октября в Киеве, главный приз – 1 млн грн на строительство стадиона выиграла команда из Полтавской области «Молодь». Также в июле полтавчане отправятся на Чемпионат по дворовому футболу в Европу, где они сыграют с детской сборной Лиги Италии.