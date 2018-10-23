Перед строительством объездной дороги Львова проведут масштабные археологические раскопки

Археологи исследуют участок площадью 103 тыс. кв. м, что является рекордным для Украины.

Перед началом строительства северной объездной дороги Львова археологи НИЦ «Спасительная археологическая служба» ИА НАН Украины проведут масштабные исследования.

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В частности, они исследуют 21 древнее поселение, а также будут следить за земляными работами, потому что к ним примыкают известные памятники – городища у сел Ракитное и Завадов, передает zaxid.net. Исследования планируется провести на рекордной для Украины площади – 103 тыс. кв. м. Для сравнения – это площадь 14 футбольных полей.

«До сих пор археологи в Украине не имели возможности исследовать такую большую площадь археологических объектов в пределах одного строительного проекта. Подобный опыт не является новым для наших коллег из Польши или других стран Европы, где масштабные раскопки перед строительством дорог являются устоявшейся практикой. Однако для нас это совершенно новые возможности», – объясняет директор НИЦ «Спасительная археологическая служба» Олег Осаульчук.

По словам руководителя проекта, археолога Александра Силаева, территория, через которую пройдет новая дорога, это граница двух интересных физико-географических территорий - Расточья и Грядового Побужья, которые в древние времена были плотно заселены.

Ученые проведут раскопки на разновременных поселениях. Древнейшие относят к культуре воронковидной посуды и датируют еще III тыс. до н. е., молодые же поселения возникли при княжеских временах.

Строительство северного обхода Львова планируют начать в 2019 году.