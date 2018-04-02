Во Львове показали две писанки времен Киевской Руси

Есть еще одна писанка этого периода, но она хранится в Краковском музее.

Во Львове 2 апреля презентовали две древнейшие писанки периода Киевской Руси примерно XI-XIII века, хранящихся в фондах археологического музея Львовского университета имени Ивана Франко.

Читайте такжеВо Львове проходит ежегодный фестиваль писанок (фоторепортаж)

Как передает Радио Свобода, найдены они в послевоенные годы, в конце 40-х годов ХХ века, во Львовской области, на территории древнего Плиснеская – славянского городища ІХ-Х веков. Сегодня археологи в очередной раз перед Пасхальными праздниками выставили их на обозрение.

«Есть еще одна писанка этого периода, третья, но она хранится в Краковском музее. В Галичине, кроме Плиснеская, такие писанки известны в Звенигороде на Львовщине. Это типичная киевская писанка. Они, фактически, однотипные, не только по орнаменту, но и по колористике – буро-зеленый цвет. Это была тяжелая технологическая работа: на отверстие в писанке насаждался стержень и ремесленник от линии наклона вырисовывал орнамент. Писанки покрыты глазурью, то есть сначала делали из глины, затем покрывали глазурью», – рассказал Радио Свобода археолог Виталий Ляска.

Древние писанки могут дребезжать - внутри есть глиняный шарик. Некоторые ученые говорят, что это была еще и игрушка для детей. Писанки, по оценкам специалистов, – уникальные. Такие писанки находят не только на Киевщине, но и на Галичине.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля в центре Львова установили главную писанку города.