Ряд гробов: в Керчи прощаются с погибшими при массовом убийстве (фото)

Центр города перекрыт, люди несут цветы к гробам погибших в политехническом колледже.

В Керчи проходит церемония прощания с погибшими при массовом убийстве в политехническом колледже.

Об этом сообщает Kerch.com.ru. Центр города Керчи перекрыт, люди несут цветы к гробам погибших в политехническом колледже.

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Как известно, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство". В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.