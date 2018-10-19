Ряд гробов: в Керчи прощаются с погибшими при массовом убийстве (фото)
11:33, 19 октября 2018Общество
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Центр города перекрыт, люди несут цветы к гробам погибших в политехническом колледже.
В Керчи проходит церемония прощания с погибшими при массовом убийстве в политехническом колледже.
Об этом сообщает Kerch.com.ru. Центр города Керчи перекрыт, люди несут цветы к гробам погибших в политехническом колледже.
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Как известно, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.
Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство". В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.
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