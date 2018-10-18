"Стоят 15 человек и требуют собирать вещи": вдова Вороненкова Максакова заявила о взломе своей квартиры

По словам Максаковой, к захвату квартиры может быть причастен бывший начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов.

Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова заявила о захвате неизвестными квартиры в Киеве, в которой она живет вместе с сыном.

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"Мне позвонила няня и сообщила, что в квартиру, где я живу, ломают дверь. Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи", - рассказала она изданию "Гордон".

Максакова рассказала, что в заблокированной квартире находятся няня и ее сын, на место вызвали полицию. Сама певица сейчас не в Киеве, но из-за ситуации с квартирой срочно вылетает в столицу.

По словам Максаковой, к захвату квартиры может быть причастен бывший начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов. Вдова Вороненкова обвиняет его в краже ее квартиры в Москве. Кроме того, именно Панаитова певица считала подозреваемым в убийстве ее мужа.

22 марта 2017 года к Панаитову перешло право собственности на московскую квартиру Максаковой, а на следующий день ее мужа застрелили.

"Панаитов свою часть договора так и не выполнил. Я полтора месяца настаивала на том, что именно у него был мотив для убийства", – рассказала Максакова.

Певица говорит, что киевская квартира арестована по решению суда и какие-либо манипуляции с ней незаконны. В Украине против Панаитова открыли уголовное производство по статье за мошенничество, но бывший российский чиновник не является на допросы и скрывается от украинских правоохранителей на территории РФ.

"Поэтому суд арестовал киевскую квартиру. Несмотря на это, люди Панаитова взломали замки и заблокировали в квартире моего сына Ваню и его няню", – рассказала Максакова.

Как сообщалось, Максакова периодически получает угрозы из России.