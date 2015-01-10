В отделении "Новой почты" в Никополе произошел пожар из-за посылки со взрывным устройством
16:20, 10 января 2015Общество
3150 0
В отделении «Новой почты» в Никополе произошел пожар: в одной из посылок находилось взрывное устройство.
В отделении "Новой почты" произошел пожар \ www.1366x768.ru
Об этом сообщает 112.ua. Пожар был ликвидирован в течение нескольких минут. Как выяснилось, в одной из посылок находилось взрывное устройство. По словам сотрудника "Новой почты", это была пластиковая бутылка 2 л с зажигательной жидкостью, запалом и часовым механизмом.
Читайте также«Укрпочта» в целях безопасности будет принимать посылки в открытом виде
Как стало известно, посылку отправил житель Никополя за день до события. Кроме того, посылки со взрывчаткой он якобы отправил в Черновцы и Ивано-Франковск.
В пресс-службе Управления МВД в Днепропетровской области сообщили, что данный факт расследуется по статье "теракт". Все материалы по делу переданы в СБУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter