цей матеріал доступний українською

НАПК внесло предписание председателю Госаудитслужбы Гавриловой

16:15, 18 октября 2018
Общество
1555 0
Лидия Гаврилова получила предписание / фото УНИАН

Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам плановой проверки соблюдения требований закона «О предотвращении коррупции» внесло предписание председателю Госаудитслужбы Лидии Гавриловой.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, при проверке НАПК установило случаи нарушения требований статей 56 и 58 закона при организации проведения специальных проверок: назначение лица на должность, связанную с выполнением функций государства, без проведения спецпроверки и назначение лица на должность с повышенным коррупционным риском до проведения спецпроверки.

Также установлено невыполнение требований статьи 53 закона: необеспечение Госаудитслужбой условий для сообщения ее работниками о нарушении требований закона другим лицом через официальный веб-сайт Госаудитслужбы.

Читайте такжеНАПК внесло предписание министру культуры Нищуку за балетный "клан" в ансамбле Вирского

«Кроме того, ответственные должностные лица службы, нарушив требования статьи 49 закона, не уведомили Национальное агентство о 7 случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций субъектами декларирования, которые работают (работали) в Госаудитслужбе», - говорится в сообщении.

Согласно предписанию, агентство требует устранить нарушение требований статьи 53 закона, провести служебное расследование и по их результатам принять меры в установленном законом порядке.

Предписание НАПК является обязательным к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП, напомнили в ведомстве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #НАПК#Гаврилова