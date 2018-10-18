НАПК внесло предписание председателю Госаудитслужбы Гавриловой

Во время проверки выявлены случаи нарушения требований статей 56 и 58 закона «О предотвращении коррупции» при организации проведения специальных проверок.

Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам плановой проверки соблюдения требований закона «О предотвращении коррупции» внесло предписание председателю Госаудитслужбы Лидии Гавриловой.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, при проверке НАПК установило случаи нарушения требований статей 56 и 58 закона при организации проведения специальных проверок: назначение лица на должность, связанную с выполнением функций государства, без проведения спецпроверки и назначение лица на должность с повышенным коррупционным риском до проведения спецпроверки.

Также установлено невыполнение требований статьи 53 закона: необеспечение Госаудитслужбой условий для сообщения ее работниками о нарушении требований закона другим лицом через официальный веб-сайт Госаудитслужбы.

Читайте такжеНАПК внесло предписание министру культуры Нищуку за балетный "клан" в ансамбле Вирского

«Кроме того, ответственные должностные лица службы, нарушив требования статьи 49 закона, не уведомили Национальное агентство о 7 случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций субъектами декларирования, которые работают (работали) в Госаудитслужбе», - говорится в сообщении.

Согласно предписанию, агентство требует устранить нарушение требований статьи 53 закона, провести служебное расследование и по их результатам принять меры в установленном законом порядке.

Предписание НАПК является обязательным к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП, напомнили в ведомстве.