Житомирские предприниматели погорели на неуплате 8 миллионов налога

Прокуратура Житомирской области вчера, 14 марта, возбудила уголовное дело по материалам УБОП УМВД в Житомирской области относительно неуплаты 8 млн. гривен налогов в бюджет.

По данным заместителя прокурора области Владимира Кобернюка, должностных лиц нескольких частных предприятий области – директоров и бухгалтеров обвиняют в злоупотреблении служебным положением и предварительном сговоре с целью искусственного создания налогового кредита другому частному предприятию. Ради этого частные предприниматели проводили бестоварные операции, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Раскрытые схемы уклонения от уплаты налогов способствовали занижению налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость, который возникал при ввозе товаров на таможенную территорию Украины.

Задержаны пять причастных к нарушению законодательства должностных лиц. Прокуратура области возбудила уголовное дело по части 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), части 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Ведется расследование.