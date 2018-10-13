Пиротехники очистили 6 населенных пунктов вокруг арсенала на Черниговщине, где произошел пожар

Спасатели отметили, что в течение дня отработали 37 сообщений об обнаружении боеприпасов.

После пожара на складах боеприпасов неподалеку от города Ичня на Черниговщине пиротехники очистили уже 6 из 16 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пиротехники очистили села Заудайка, Малая Девица, Обычев, Буримка, Безбородьков, Шеловичи. Очищение 16-ти километровой зоны продолжается.

Сообщается, что на протяжении прошлых суток, 12 октября, на территории арсенала наблюдалась одиночная детонация боеприпасов.

Спасатели отметили, что в течение дня отработали 37 сообщений об обнаружении боеприпасов. Погибших и раненых, по данным ГСЧС, нет.

Напомним, ночью 9 октября стало известно о взрывах на территории склада боеприпасов вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области.

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Генеральный штаб ВСУ заявил об отсутствии пострадавших и раненых в результате взрывов на складе боеприпасов вблизи поселка Дружба Черниговской области.

СБУ назвала три версии пожара на складе боеприпасов. Основная из них — совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы, вторая — нарушение правил пожарной безопасности хранения боеприпасов и третья — умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боевых припасов.

Генпрокурор заявил, что после допроса военнослужащих, которые проходят свидетелями по делу о пожаре на складе боеприпасов на Черниговщине, версия о возможной халатности отпала.