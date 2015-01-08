"Гумконвой" РФ пересек границу в Ростовской области и двинулся в сторону Донбасса

Об этом сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Олег Воронов, передает ТАСС.

"В Ростовской области на пунктах пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" завершилось таможенное оформление гуманитарного груза. После этого более 60 машин машин начали движение в сторону Донецка и столько же - в сторону Луганска", - уточнил он.

Ранее колонна МЧС из более 120 машин разделилась на две. "В Донецк будет доставлено более 700 тонн гуманитарной помощи и столько же - в Луганск", - сказал Воронов.

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Как сообщал УНИАН, Россия прислала на оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса уже 10 так называемых «гуманитарных конвоев», последний - 21 декабря.

В СНБО Украины заявляли, что все эти «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются лишь поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.