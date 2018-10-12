Военные показали, как будут уберегать боеприпасы от диверсий (фото)

Сегодня проблема противодействия диверсиям на объектах хранения боеприпасов может быть решена путем их размещения в заглубленных бетонных хранилищах арочного типа, отмечают в ВСУ.

ВСУ будут предотвращать диверсии на объектах хранения боеприпасов с помощью подземным арочных хранилищ.

Об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Сергей Попко на странице в Facebook.

"Анализ причин взрывов на арсеналах Вооруженных сил Украины свидетельствует о продолжении вооруженной агрессии против Украины с использованием всей совокупности способов и средств гибридной войны", – заявил он.

По его мнению, "без открытого применения военной силы против Украины и при достаточно условном уменьшении интенсивности боевых действий на Донбассе враг не оставляет попыток "обескровить" нашу армию, оставить нас без необходимых для сдерживания агрессии, ресурсов, в том числе боеприпасов".

"Диверсия на 6-м арсенале Вооруженных сил Украины (Черниговская область, близ г. Ичня) показала, что тех мер, которые были приняты после предыдущих диверсий, недостаточно", – констатировал он.

По мнению командующего Сухопутных войск, "реализация полного комплекса мероприятий, которые гарантированно обеспечат надежное хранение и охрану арсеналов, баз, складов, требует интенсивной системной деятельности в течение длительного времени".

"Сегодня проблема противодействия диверсиям на объектах хранения боеприпасов может быть решена путем их размещения в заглубленных бетонных хранилищах арочного типа, что сделает невозможным большинство возможных способов проведения диверсий", – заявил он.

"Реализуем этот подход в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины, начиная с хранения реактивных боеприпасов всех типов", – сообщил Попко.

Читайте такжеИчня оживает после взрывов: селяне возвращаются в свои дома (видео)

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

Информация о жертвах или пострадавших не поступала. С прилегающих территорий были эвакуированы более 12 тыс. чел.

Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. По данным ГСЧС, к ликвидации последствий привлечено 113 ед. техники, а также 511 человек.

По фактам взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, что повлекшло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) УК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.