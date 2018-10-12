Военные показали, как будут уберегать боеприпасы от диверсий (фото)
ВСУ будут предотвращать диверсии на объектах хранения боеприпасов с помощью подземным арочных хранилищ.
Об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Сергей Попко на странице в Facebook.
"Анализ причин взрывов на арсеналах Вооруженных сил Украины свидетельствует о продолжении вооруженной агрессии против Украины с использованием всей совокупности способов и средств гибридной войны", – заявил он.
По его мнению, "без открытого применения военной силы против Украины и при достаточно условном уменьшении интенсивности боевых действий на Донбассе враг не оставляет попыток "обескровить" нашу армию, оставить нас без необходимых для сдерживания агрессии, ресурсов, в том числе боеприпасов".
"Диверсия на 6-м арсенале Вооруженных сил Украины (Черниговская область, близ г. Ичня) показала, что тех мер, которые были приняты после предыдущих диверсий, недостаточно", – констатировал он.
По мнению командующего Сухопутных войск, "реализация полного комплекса мероприятий, которые гарантированно обеспечат надежное хранение и охрану арсеналов, баз, складов, требует интенсивной системной деятельности в течение длительного времени".
"Сегодня проблема противодействия диверсиям на объектах хранения боеприпасов может быть решена путем их размещения в заглубленных бетонных хранилищах арочного типа, что сделает невозможным большинство возможных способов проведения диверсий", – заявил он.
"Реализуем этот подход в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины, начиная с хранения реактивных боеприпасов всех типов", – сообщил Попко.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.
Информация о жертвах или пострадавших не поступала. С прилегающих территорий были эвакуированы более 12 тыс. чел.
Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. По данным ГСЧС, к ликвидации последствий привлечено 113 ед. техники, а также 511 человек.
По фактам взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, что повлекшло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) УК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.
СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.