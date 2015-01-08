Одиннадцатый российский гумконвой начал движение к границе с Украиной

Об этом сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Олег Воронов, пишет РИА Новости.

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"Колонна из более 120 автомобилей вышла из Донского спасательного центра МЧС и начала движение к государственной границе", — сказал он.

По словам Воронова, белые грузовики везут более 1,4 тысячи тонн гуманитарных грузов.