Одиннадцатый российский гумконвой начал движение к границе с Украиной

03:09, 08 января 2015
Общество
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Колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась в сторону российской границы.

REUTERS

Об этом сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Олег Воронов, пишет РИА Новости.

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"Колонна из более 120 автомобилей вышла из Донского спасательного центра МЧС и начала движение к государственной границе", — сказал он.

По словам Воронова, белые грузовики везут более 1,4 тысячи тонн гуманитарных грузов.

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