Всемирный день прав потребителей посвящен плохому питанию подростков

15 марта - Всемирный день прав потребителей, который в этом году проходит под девизом “Нездоровое питание подрастающего поколения”.

Об этом УНИАН сообщили в Укрметртестстандарте.

В комитете отметили, что Всемирная организация Союзов потребителей в своем послании к мировому сообществу по случаю Всемирного дня прав потребителей отмечает, что родители хотят иметь возможность выбирать здоровые продукты для питания своих детей, но их усилия натыкаются на огромное количество рекламы и распространение вредных продуктов. В мае 2007 года ВОСП обратилась к Всемирной организации здравоохранения с просьбой разработать международный Кодекс по ограничению маркетинга вредного питания, принципы которого рекомендует принять правительствам всех стран.

* * * Требования к минеральным веществам и витаминам установлены в Кодексе Алиментариус (международная система стандартов по пищевой продукции, подготовленных ФАО/ВОЗ при ООН).