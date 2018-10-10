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В Крыму заметили огромную колонну военной техники - движется на Симферополь (видео)

12:24, 10 октября 2018
Общество
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Как сообщается, техника движется по трассе Феодосия-Симферополь / из открытых источников

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Об этом сообщает корреспондент "Крым.Реалии".

Как сообщается, техника движется по трассе Феодосия-Симферополь.

В колонне десятки грузовых машин, а также два бронеавтомобиля «Тигр» и один бронетранспортер. Передвижение осуществляется в сопровождении автомобилей военной автоинспекции.

Видео: "Крым. Реалии"

Как сообщал УНИАН, "спецназу" боевиков "ЛНР" выдали комплекты формы с нашивками СБУ.

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Теги: #Крым#Симферополь