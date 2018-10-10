В Крыму заметили огромную колонну военной техники - движется на Симферополь (видео)

В колонне десятки грузовых машин, а также два бронеавтомобиля «Тигр» и один бронетранспортер.

В направлении Симферополя движется большая колонна военной техники из около сорока грузовых машин разного назначения. Читайте такжеРоссийские оккупанты усиливают контроль за передвижениями жителей Донбасса - разведка Об этом сообщает корреспондент "Крым.Реалии". Как сообщается, техника движется по трассе Феодосия-Симферополь. В колонне десятки грузовых машин, а также два бронеавтомобиля «Тигр» и один бронетранспортер. Передвижение осуществляется в сопровождении автомобилей военной автоинспекции. Видео: "Крым. Реалии" Как сообщал УНИАН, "спецназу" боевиков "ЛНР" выдали комплекты формы с нашивками СБУ.

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