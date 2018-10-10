В Крыму заметили огромную колонну военной техники - движется на Симферополь (видео)
12:24, 10 октября 2018Общество
4741 1
В колонне десятки грузовых машин, а также два бронеавтомобиля «Тигр» и один бронетранспортер.
Как сообщается, техника движется по трассе Феодосия-Симферополь / из открытых источников
В направлении Симферополя движется большая колонна военной техники из около сорока грузовых машин разного назначения.
Читайте такжеРоссийские оккупанты усиливают контроль за передвижениями жителей Донбасса - разведка
Об этом сообщает корреспондент "Крым.Реалии".
Как сообщается, техника движется по трассе Феодосия-Симферополь.
В колонне десятки грузовых машин, а также два бронеавтомобиля «Тигр» и один бронетранспортер. Передвижение осуществляется в сопровождении автомобилей военной автоинспекции.
В Симферополь движется колонна российской техники из грузовиков и танков
Видео: "Крым. Реалии"
Как сообщал УНИАН, "спецназу" боевиков "ЛНР" выдали комплекты формы с нашивками СБУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter