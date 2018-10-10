ИС: "спецназу" боевиков "ЛНР" выдали комплекты формы с нашивками СБУ
09:45, 10 октября 2018Война
10725 0
Данная форма, вероятно, выдана для проведения провокаций.
REUTERS
Спецподразделение («спецназ») «МГБ ЛНР» получило новое обмундирование, вооружение, комплекты формы.
Читайте такжеБоевики выдвинули за линии отвода 180 танков и 100 орудий и артсистем
Как сообщает группа «Информационное сопротивление», внимание обращает тот факт, что часть комплектов полученной формы - с нашивками СБУ (вероятно, для проведения провокаций).
«Стоит также отметить, что в последнее время, в связи с нехваткой кадров, в спецподразделение «МГБ ЛНР» для прохождения «службы» кандидаты набираются без предварительного серьезного изучения морально-психологических качеств и должного медицинского освидетельствования», – говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter