ИС: "спецназу" боевиков "ЛНР" выдали комплекты формы с нашивками СБУ

Данная форма, вероятно, выдана для проведения провокаций.

Спецподразделение («спецназ») «МГБ ЛНР» получило новое обмундирование, вооружение, комплекты формы.

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Как сообщает группа «Информационное сопротивление», внимание обращает тот факт, что часть комплектов полученной формы - с нашивками СБУ (вероятно, для проведения провокаций).

«Стоит также отметить, что в последнее время, в связи с нехваткой кадров, в спецподразделение «МГБ ЛНР» для прохождения «службы» кандидаты набираются без предварительного серьезного изучения морально-психологических качеств и должного медицинского освидетельствования», – говорится в сообщении.