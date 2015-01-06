Виновником смертельного ДТП в зоне АТО был пьяный водитель КрАЗа – журналист

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В колонну въехал пьяный урод на КрАЗе», - написал он.

«О возможности того, что водитель КрАЗа, въехавшего в автобус, был не простой синяк, заявили три различных источника», - пишет журналист.

В то же время, он не исключает и то, что в ДТП все же была виновата плохая погода. «По такой погоде не исключена и роковая случайность. Делу дали ход, разбираются», - добавил Жереги.

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Ранее сообщалось, что в зоне проведения антитеррористической операции столкнулись военные автомобили КрАЗ и автобус. Погибли бойцы батальона Национальной гвардии имени Кульчицкого, которые ехали на ротацию.

ДТП произошло возле села Маньковка, в Донецкой области. Как сообщает пресс-служба Национальной гвардии, авария произошла из-за плохих погодных условий.

Раненых повезли в больницу в Артемовске. По данным харьковских волонтеров привезли 11 бойцов батальона. У одного из военных - перелом спины. В Харькове все желающие уже утром сдают кровь.