Военная прокуратура начала расследование трагического ДТП в зоне АТО
По факту дорожно-транспортного происшествия в Донецкой области, в результате которого погибли военнослужащие, Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины начато досудебное расследование.
Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
По данным ГПУ, расследование проводится по ч. 2 ст. 415 УК Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации машин).
В настоящее время установлено, что в результате этого трагического события погибли 13 и ранены еще 17 военнослужащих.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Руководством Генеральной прокуратуры Украины ход следствия взят под личный контроль.
В ГПУ напомнили, что 5 января около 19-00 ч на отрезке трассы Киев-Довжанский произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли и получили травмы военнослужащие Национальной гвардии Украины.