Военная прокуратура начала расследование трагического ДТП в зоне АТО

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

По данным ГПУ, расследование проводится по ч. 2 ст. 415 УК Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации машин).

В настоящее время установлено, что в результате этого трагического события погибли 13 и ранены еще 17 военнослужащих.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Руководством Генеральной прокуратуры Украины ход следствия взят под личный контроль.

В ГПУ напомнили, что 5 января около 19-00 ч на отрезке трассы Киев-Довжанский произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли и получили травмы военнослужащие Национальной гвардии Украины.