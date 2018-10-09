Денисова требует от омбудсмена РФ документального подтверждения прекращения Сенцовим голодовки

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что Россия уже 5-й день не может официально подтвердить информацию о прекращении или же продолжении Олегом Сенцовым голодовки.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от российского омбудсмена Татьяны Москальковой документально подтвердить информацию относительно прекращения или же продолжения голодовки незаконно осужденным в РФ украинским режиссером Олегом Сенцовым, а также о его самочувствии.

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Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook. "О голодовке Олега Сенцова. Не знаю, почему у РФ не получается установить простой факт: голодает украинец или нет. Противоречивая информация была еще утром пятницы (5 сентября), но чиновники агрессора не могут ни подтвердить ее окончательно, ни опровергнуть уже 5 день", - написала Денисова.

Она требует от Москальковой предоставить официальную информацию относительно голодовки и самочувствия Олега Сенцова с подтверждением соответствующими документами.

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Он содержится в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что Сенцов написал заявление о намерении с 6 октября прекратить голодовку. Режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки к нему применили бы принудительное кормление из-за критического состояния его здоровья.

8 октября в интервью российскому изданию «Известия» Максименко заявил, что Сенцов прекратил голодовку и начал писать сценарий нового фильма.

Вместе с тем, сегодня, 9 октября, уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе РФ Анатолий Сак заявил, что Сенцов не прекращал голодовку.