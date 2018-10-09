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Денисова требует от омбудсмена РФ документального подтверждения прекращения Сенцовим голодовки

18:16, 09 октября 2018
Общество
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Иллюстрация \ REUTERS

 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от российского омбудсмена Татьяны Москальковой документально подтвердить информацию относительно прекращения или же продолжения голодовки незаконно осужденным в РФ украинским режиссером Олегом Сенцовым, а также о его самочувствии.

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Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook. "О голодовке Олега Сенцова. Не знаю, почему у РФ не получается установить простой факт: голодает украинец или нет. Противоречивая информация была еще утром пятницы (5 сентября), но чиновники агрессора не могут ни подтвердить ее окончательно, ни опровергнуть уже 5 день", - написала Денисова.

Она требует от Москальковой предоставить официальную информацию относительно голодовки и самочувствия Олега Сенцова с подтверждением соответствующими документами.

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Он содержится в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что Сенцов написал заявление о намерении с 6 октября прекратить голодовку. Режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки к нему применили бы принудительное кормление из-за критического состояния его здоровья.

8 октября в интервью российскому изданию «Известия» Максименко заявил, что Сенцов прекратил голодовку и начал писать сценарий нового фильма.

Вместе с тем, сегодня, 9 октября, уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе РФ Анатолий Сак заявил, что Сенцов не прекращал голодовку.

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Новость в сюжете: Голодовка Сенцова
Теги: #голодовка Сыроид#Олег Сенцов#Людмила Денисова