"От его здоровья мало что осталось": родные Сенцова сомневаются, что он выйдет из голодовки (видео)

Украинские врачи говорят, что Олегу нужна индивидуальная программа лечения.

Олег Сенцов в российской тюрьме постепенно отходит от голодания. Пока российские тюремщики рассказывают, чем кормят украинского политзаключенного, наши правозащитники пытаются узнать достоверную информацию о его состоянии здоровья.

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Как говорится в сюжете ТСН, по словам тюремщиков, первым делом Сенцову отварили куриное филе, кормят бульоном и кашами с медом и даже дают кисломолочные продукты. Об этом заявил российским СМИ представитель Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. Однако в Киеве уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова уверена, что мужчина с такой преданной Украине позицией просто так сдаться не мог. "Я требую, чтобы ему предоставили лучших независимых медицинских специалистов, которые проведут его полный медицинский осмотр. Именно профессиональные специалисты-диетологи должны разработать схему выхода из голодания. Этих врачей мы можем привезти из Украины или Европы", - заявила она.

Пленнику Кремля угрожали насильственным кормлением на койке реанимационного отделения. Такие методы предусмотрены российским законом, однако лишь в случае, если человек не в состоянии самостоятельно принимать решения. Тюремщики заверили, что режим питания ему составляли лучшие диетологи Москвы, но проверить это пока не удается.

О том, как должен продолжаться постепенный, а главное осторожный выход из голодания, рассказала кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог-диетолог Галина Незговорова. "Надо выходить из голодания столько же, сколько было потрачено на акт голодовки. Он должен есть самостоятельно овощно-углеводные смеси, каши. И без принуждения", - говорит она. Специалист уверена, что ставить Олегу диагноз, а уж тем более говорить о состоянии здоровья, не имея доступа к пациенту, практически невозможно. "Было бы желательно и было бы объективно, если бы представители нашего медицинского сообщества посмотрели", - считает медик.