Российская ФСИН отрицает продолжение голодовки Сенцова: «начал есть обычную еду и поправился»

По словам российских чиновников, Сенцов поправился уже почти на 2 килограмма.

Замдиректора ФСИН РФ Валерий Максименко заявил, что незаконно осужденный в России украинец Олег Сенцов прекратил голодовку и есть обычную еду.

«Он сегодня покушал. И завтрак, и каша, и уже даже сегодня пообедал: и бульончик, и курочку», — цитирует заявление Максименко «Медиазона»

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По словам чиновника, после прекращения голодовки Сенцов поправился на 1,8 килограмма.

Максименко также заявил, что уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак, заявивший, что Сенцов продолжает голодовку, в последнее время якобы не бывал в ИК-8, где удерживают украинца.

Ранее Анатолий Сак заявил, что незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов не прекращал голодовку.

"Официально вам заявляю: ни одного официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало. Он... так и голодает", - отметил Сак. Он добавил, что состояние Сенцова «относительно удовлетворительное».

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов. Он содержится в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Замдиректора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что Сенцов написал заявление о намерении с 6 октября прекратить голодовку. Режиссер отметил, что, в случае продолжения голодовки, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

8 октября в комментарии УНИАН адвокат Дмитрий Динзе заявил, что у Сенцова развились проблемы с печенью, почками, сердцем, кишечником и желудком, и пока непонятно, выйдет он из голодовки или нет.

"Что касается процесса выхода из голодовки, я узнаю, только когда к нему приеду, когда он скажет мне приехать к нему. Что касается состояния его здоровья, то у него плохие показатели по печени, почкам, сердцу (сердечная недостаточность), кишечнику и желудку", - сообщил адвокат.

"Я думаю шансы, где-то 50 на50 - выйдет он из голодовки или не выйдет. Пока непонятно", - сказал Динзе.