У Сенцова проблемы с печенью, почками, сердцем и желудком - адвокат

По словам Динзе, Сенцов за время голодовки потерял в весе около 20 килограммов.

Адвокат Дмитрий Динзе, представляющий интересы незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает срок в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, заявил, что у его подзащитного развились проблемы с печенью, почками, сердцем, кишечником и желудком и пока непонятно, выйдет он из голодовки или нет.

Об этом Динзе сказал в комментарии УНИАН.

"Что касается процесса выхода из голодовки, я узнаю, только когда к нему приеду, когда он скажет мне приехать к нему. Что касается состояния его здоровья, то у него плохие показатели по печени, почкам, сердцу (сердечная недостаточность), кишечнику и желудку", - сообщил адвокат.

По его словам, должно пройти время, неделя или несколько недель, и тогда будет понятно, что у Сенцова со здоровьем дальше будет. "Я думаю шансы, где-то 50 на50 - выйдет он из голодовки или не выйдет. Пока непонятно", - сказал он.

Динзе отметил, что Сенцов за время голодовки потерял в весе около 20 килограммов.

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При этом адвокат сообщил, что у Сенцова "нормальное настроение", он он работает над фильмом и в рамках этой работы контактирует со своим продюсером и другими людьми из съемочной группы.

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Он содержится в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

28 сентября в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу на дополнительное обследование и получение консультаций. Учитывая результаты обследования, Сенцову провели "коррекцию лечения", заверили в пресс-службе. Также на сайте ведомства было размещено фото режиссера.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное питание из-за его критического состояния.