Российские оккупанты усиливают контроль за передвижениями жителей Донбасса - разведка
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование скрыто усиливает контроль за перемещением населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил спикер Минобороны Максим Праута.
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"Блокпосты вокруг населенных пунктов предусмотрено оборудовать централизованной системой персонального электронного учета. При этом для населения будут введены электронные пропуска, которые обеспечат оперативное применение ограничений выезда-въезда. В то же время, указанная система позволит выявлять «подозрительных лиц» на основании т.н. «автоматизированного анализа» истории перемещений для локализации проявлений нелояльного отношения населения к российскому оккупационному режиму", - заявил он.
По его словам, таким образом противник также пытается "улучшить учет местных жителей для призыва на военную службу в составе российско-оккупационных войск, ужесточить меры самовольного оставления российскими военнослужащими мест несения службы и обеспечить розыск и задержание дезертиров".
Как сообщал УНИАН, ОБСЕ зафиксировала размещение боевиками "Градов" на оккупированном Донбассе.