Российские оккупанты усиливают контроль за передвижениями жителей Донбасса - разведка

Оккупанты намерены выявлять «подозрительных лиц» на основании т.н. «Автоматизированного анализа» истории перемещений.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование скрыто усиливает контроль за перемещением населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил спикер Минобороны Максим Праута.

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"Блокпосты вокруг населенных пунктов предусмотрено оборудовать централизованной системой персонального электронного учета. При этом для населения будут введены электронные пропуска, которые обеспечат оперативное применение ограничений выезда-въезда. В то же время, указанная система позволит выявлять «подозрительных лиц» на основании т.н. «автоматизированного анализа» истории перемещений для локализации проявлений нелояльного отношения населения к российскому оккупационному режиму", - заявил он.

По его словам, таким образом противник также пытается "улучшить учет местных жителей для призыва на военную службу в составе российско-оккупационных войск, ужесточить меры самовольного оставления российскими военнослужащими мест несения службы и обеспечить розыск и задержание дезертиров".

Как сообщал УНИАН, ОБСЕ зафиксировала размещение боевиками "Градов" на оккупированном Донбассе.